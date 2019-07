Revoluție prin tehnologie – De la agricultura de precizie la agricultura digital In ultimii ani, agricultura de precizie a inceput sa nu mai aiba secrete pentru marea majoritate a fermierilor, inclusiv a celor din Romania. Numai ca tehnologiile evolueaza in paralel cu pretențiile agricultorilor pentru recolte mai bogate cu costuri de producție mai reduse. Iar la orizont se intrezarește o noua „revoluție“ – agricultura digitala (o include și pe ea de precizie), care, credem noi, va deveni, și pentru noi, o norma. In acest sens, am primit la redacție o versiune scurta a unui material publicat in cel de-al patrulea volum din seria Caiete Documentare, intitulat „Agricultura. Concepte… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profilul lui liberal, engleza fara cusur, experienta diplomatica si sprijinul politic intern conjugat l-au ajutat pe Mircea Geoana sa obtina postul de secretar general adjunct al NATO, cea mai importanta pozitie de conducere ce va fi administrata de un roman in organizatiile internationale de la Revolutie…

- Marius Balo, un profesor roman care a predat la Universitatea din Beijing, a fost condamnat la opt ani de pușcarie pentru o frauda de 80 de dolari. Ministerul Justiției din Romania a inceput demersurile pentru a-l ajuta pe acesta sa beneficieze de „respectarea deplina a drepturilor sale”. Marius Balo…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a convenit sa acorde 25 de milioane euro pentru a creste calitatea, eficienta si eficacitatea predarii, invatarii si cercetarii in cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti (UPB), una dintre cele mai importante universitati din Romania, a anuntat, marti, Comisia…

- La propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), Guvernul Romaniei a adoptat jStrategia 5G pentru Romania, prin hotarare de guvern. „Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile mobile, prin adoptarea Strategiei…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat duminica, incepand cu ora 21,00, in turcoaz, culoarea bolilor rare. ''Data de 9 iunie marcheaza Ziua constientizarii bolii Batten, o boala neurodegenerativa rara, care afecteaza copiii. Cu aceasta ocazie, Administratia Prezidentiala se alatura campaniei de constientizare…

- "Iohannis nu poate sa faca diferenta dintre un succes al romanilor si interesul sau electoral. Chiar in ziua in care INS anunta oficial ca Romania are a doua cea mai mare crestere economica din Europa, de 5%, Iohannis pretinde ca guvernarea PSD nu ar fi facut nimic bun! Presedintele Iohannis mai…

- Gabriela Firea a explicat, marți seara, la Romania TV, de ce i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, pornind o adevarata revoluție in partid. Firea a fost lasata fara funcțiile pe care le avea in PSD, dar dupa 8 luni, intre cei doi lideri s-a instaurat pacea.”E…

- “Cresterea fortei de munca in agricultura”, declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 22/04/2019 at 10:40 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, la finalul lunii trecute, o problema cu care…