Reţete peşte: Peste cu nuci Ingrediente Peste cu nuci 1 peste de 1,5-2 kg curatat

2 oua

200 gr nuci 100 g stafide

3 cepe

sare si piper

menta, salvie tocate marunt o rosie pentru decor Mod de preparare Peste cu nuci Se curata pestele si se freaca cu sare, piper, menta si salvie. Apoi se inveleste in folie si se lasa peste noapte la frigider. Ceapa se toaca marunt si se caleste in 2-3 linguri de ulei, apoi, cand e sticloasa, se adauga nucile zdrobite, stafidele, 1 lingurita piper, 2 lingurite sare, menta si salvia tocate si se amesteca bine. Se caleste totul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

