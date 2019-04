Stiri pe aceeasi tema

- Facebook si Instagram au picat duminica in mai multe tari, site-urile celor doua retele de socializare afisand mesajul: "nu poate fi accesat", informeaza Daily Mail. Au existat relatari potrivit carora si serviciul de mesagerie Whatsapp, detinut de Facebook, a picat. Downdetector.co.uk a raportat peste…

- Utilizatorii de Facebook din mai multe țari din Europa, SUA sau Malaysia nu pot accesa conturile de Facebook, Instagram și WhatsApp. Foarte mulți au apelat din nou la Twitter pentru a raporta problemele aparute. Facebook a mai trecut prin probleme similare la ...

- Rețelele de socializare ocupa un loc important in viața romanilor din mediul urban: 53% dintre aceștia iși incep ziua intrand pe canalele de social media, arata Romania’s Digital Marketing Report realizat de compania de cercetare de piața iSense Solutions și prezentat astazi in cadrul evenimentului…