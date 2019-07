Restaurant ars în întregime, în toiul nopții. Zeci de oameni evacuați Zeci de locatari au fost evacuați de urgența de catre pompieri, iar doi au ajuns la spital intoxicați cu fum. Din fericie, in restaurant nu se mai afla nimeni. Pompierii au reușit sa stinga flacarile abia dupa doua ore. Incendiul ar fi izbucnit imediat dupa miezul nopții, iar restaurantul a fost cuprins in totalitate de flacari in numai cateva minute. Fumul dens a patruns imediat in blocul lipit de restaurant, iar oamenii au declarat ca nu se mai vedea nimic in jur, relateaza Antena 3. In total, 40 de oameni au fot evacuați de pompieri și polițiști., iar doua femei, in varsta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

