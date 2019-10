Stiri pe aceeasi tema

- "In urma cu douazeci si sase de ani am intrat in PSD (PDSR) pentru valorile social-democrate, in care am crezut și in care cred și astazi, pentru liderii și intelectualii de stanga care au condus PSD de-a lungul timpului, in primul rand pentru cei din Cluj care au contribuit decisiv la aderarea Romaniei…

- Remus Lapușan și-a anunțat demisia din Consiliul Județean Cluj și din PSD, in urma conflictului cu noul președinte al PSD Cluj, Liviu Alexa. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce în urma cu doar câteva zile și-a anunțat demisia din functia de lider de grup al consilierilor judeteni PSD Cluj, Remus Lapusan a renunțat și la funcția de consilier județean și a parasit și PSD-ul, alegând sa treaca la PRO România. „În urma cu douazeci…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca partidul vrea sa obțina rezultate mai bune in județul Cluj și ca noul președinte interimar al organizației, Liviu Alexa, nu trebuie judecat inainte.Președintele PSD, Viorica Dancila, a spus, sambata, la Alba Iulia, raspunzand…

- Proaspat numit presedintele interimar la PSD Cluj, Liviu Alexa taie primele capete in organizatie. L-a schimbat pe Remus Lapusan din pozitia de lider al consilierilor judeteni si l-a provocat pe fostul presedinte, Horia Nasra, sa demisioneze, numindu-l "ipocrit". Iata cum raspunde "opozitia" din PSD…

- Odata cu numirea jurnalistului Liviu Alexa la șefia PSD Cluj, Remus Lapușan a fost revocat din funcția de lider de grup a consilierilor județeni PSD, in locul sau fiind numit dejeanul Vasile Salațioan. Decizia a fost luata, ieri, de proaspatul președinte al PSD Cluj, Liviu Alexa. „Am luat aceasta decizie…

- Deputatul Liviu Ioan Balint a anuntat, de la tribuna plenului Camerei Deputatilor, ca de la 26 august si-a inaintat demisia din cadrul PSD si in aceeasi zi ca va activa in cadrul grupului Pro Europa, condus de Victor Ponta. Liviu Ioan Balint a ajuns in Parlament pe lista PMP, insa sa plecat din partidul…

- Un deputat PSD din Dolj a trecut la Pro Romania și va coordona in județ partidul condus de Victor Ponta. Anunțul a fost facut dupa ce Ponta a discutat cu Viorica Dancila despre un candidat comun PSD-ALDE-Pro Romania la prezidentiale. "Noul coordonator ProRomania pentru Judetul Dolj - deputatul…