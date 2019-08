Remus Borza: VINE criza economică în România! Situația din SUA, Germania, Italia, China. Pont pentru toți românii „Criza economica are bisturiul pregatit și vine sa taie in carne vie la zece ani de la criza din 2009 și la 20 de ani de la penultima criza, din 1999. Din pacate, nu invațam nimic din greșelile trecutului, ba mai mult, cu aceeași inconștiența și candoare, le repetam și azi. De la marea criza din 1929, crizele globale s-au succedat dupa un anumit algoritm confirmat și statistic. Dupa un ciclu de creștere economica de șapte pana la zece ani, urma o criza intre doi pana la cinci ani. Nimic nou sub soare. Aceasta succesiune creștere-scadere economica se repeta de mii de ani. Biblia este cea care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

