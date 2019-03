ASU Politehnica a remizat pe terenul lui FC Arges. A fost 0-0 dupa un meci in care pitestenii au dominat steril si au avut parte de mai multe lovituri libere nefructificate. „Baietii in ghete” au stat, precum in alte deplasari, mai mult „la cutie”, preferandu-se contraatacurile. Timisorenii sunt in mod evident mai multumiti de punct, […] Articolul Remiza alba in duelul violet al „varfurilor boante”. ASU Politehnica se intoarce cu un punct de la Pitesti a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .