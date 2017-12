Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit patru ani de cand marele campion de Formul 1, Michael Schumacher, a avut tragicul accident care l-a marcat pe viata. Astazi se implinesc 4 ani de cand viata lui Michael Schumacher s-a schimbat complet. Pe data de 29 decembrie 2013, Michael Schumacher, a iesit la o tura de ski alaturi de…

- Câteodata, chiar și cei care ne ajuta pe noi, profesioniștii Poliției Române, au nevoie de sprijinul nostru. Alina este unul dintre ei, are doar 28 de ani și este unul dintre specialiștii în operațiuni speciale, mereu cu zâmbetul pe buze și întotdeauna cu o soluție, atunci…

- Cele mai frecvente formulari pe care le aud politistii din partea victimelor furturilor prin imprietenire, sunt , “Au spus ca au un necaz si vor doar un pahar cu apa…”, “Pareau niste oameni de treaba…”, “S-au recomandat a fi de la o firma de instalatii…”. …iar cele mai dese urmari… “Nu am crezut niciodata…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania. Cu ocazia lansarii noului sa album, cantaretul a vorbit despre cea mai importanta femeie din viata sa. Atentie, nu este vorba de Gina Pistol, alaturi de care vedeta traieste o poveste de dragoste. A

- Accidentul de munca a avut loc in noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2015, pe bulevardul Magheru. Sidor Grigore, in varsta de peste 50 de ani, a cazut intr-o groapa plina cu apa fierbinte, in timp ce lucra la o avarie prelungita. Maistrul a urcat pe un buldoexcavaror, s-a dezechilibrat si a cazut…

- Este unul dintre cele mai mari staruri, cu o viața tumultuoasa și 8 copii cu 5 femei diferite. Rockerul de la The Rolling Stones este un cuceritor chiar și la varsta de 74 de ani. A fost casatorit o singura data cu Bianca Jagger, iar de la divorțul de aceasta din 1997 tot schimba partenerele de viața…

- Din acel moment și pana azi, am invatat nenumarate lectii, am cunoscut oameni si caractere, am invatat ca pentru a intelege realitatile trebuie sa privesti spectacolul lumii fara patimi. Am inteles ca poti avea o parere reala despre un om doar daca il privesti prin ochii tai si cat de eronate…

- Lauren Danks, în vârsta de 22 de ani, a dormit lânga fiica ei moarta, pe toata perioada doliului. Micuția și-a perdut viața într-un accident de mașina, în timp ce mama sa se afla la volan. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unei alte mașini, care se…

- Jean Todt, fostul șef de la Ferrari, a vorbit in cadrul festivitații de includere a lui Michael Schumacher in „Hall of Fame” al Formulei 1, despre starea de sanatate a fostului pilot. Todt a declarat ca fostul pilot “inca se lupta” sa iși revina!

- Baiețelul Antoniei a implinit 1 an, iar mama lui a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare. Akim este cel de-al doilea copil al artistei cu Alex Velea. Vedeta mai are o fetița, pe Maya, din timpul casatoriei cu Vincenzo. Antonia a transmis un mesaj emoționant de ziua lui Akim, baiețelul ei…

- A venit pe lume in exil, dar a invatat sa isi iubeasca tara la distanta. Timp de patru decenii, Margaretei i-a fost interzis sa calce pe pamantul romanesc. Astazi, intra in istorie, odata cu dificila misiune primita de la tatal sau: sa duca mai departe coroana, prestigiul si planurile Regelui Mihai.

- Carol al II-lea s-a stins brusc din viata, la 4 aprilie 1953, in resedinta sa din Estoril, Portugalia. In „Memoriile“ sale, Elena Lupescu descrie cum a decurs ultima zi din viata fostului suveran, precum si refuzul fiului sau, Regele Mihai I, de a-l vizita pe patul de moarte.

- Momente dramatice surprinse de reporterii Neptun TV, la câteva minute dupa accidentul din Mamaia, când un barbat a fost spulberat de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Medicii se lupta sa îi salveze viața barbatului lovit în plin, în timp ce acesta traversa regulamentar. …

- Viata e scurta, spunea de curand Roxana Ciuhulescu, iar ea e mai decisa ca oricand sa profite din plin de fiecare clipa. Dupa ce o perioada l-a tinut ascuns pe cel care a cucerit-o si a facut publica doar mana acestuia, de data asta, vedeta s-a lasat pozata in timp ce era in bratele lui. Si nu oricum:…

- Maria Constantin a avut parte de o perioada dificila din viata ei, dupa ce s-a despartit de MarceL Toader, care a acuzat-o de infidelitate. Cantareata este foarte trista, deoarece se implinesc doi ani de cand tatal ei s-a stins din viata, iar acum ii simte lipsa mai mult ca niciodata.

- Urmeaza sa petreci noaptea dintre ani intr-o statiune montana, alaturi de cei dragi? Ai un micut, iar aceasta este prima sa iesire departe de casa? Ei bine, daca raspunsul este da, atunci trebuie sa stii ca lucrurile nu sunt atat de complicate precum par. Este necesar sa stii cateva aspecte de baza,…

- Accidentul a avut loc seara trecuta pe D.N. 6, in apropiere de Domașnea, judetul Caras-Severin. O soferita a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un tir. In urma impactului violent femeia si-a pierdut viata. Polițiștii ajunsi la fata locului au constatat ca este vorba despre o femeie in varsta…

- Ana Macedonski, sotia poetului Alexandru Al. Macedonski, a ramas neajutorata dupa moartea artistului. Ea s-a confruntat cu mari lipsuri materiale, care au devenit tot mai apasatoare odata cu inaintarea in varsta. Aceasta i-a cerut sprijinul prin doua scrisori lui Nicolae Titlulescu, ministerul de externe…

- Familia, colegii, elevii, dar si fosti elevi incearca din rasputeri sa vina in ajutorul lui Carmen Cotunescu, profesor al Colegiului National "Mihai Viteazul" din Ploiesti, scrie Telegrama.roDascalul are nevoie de sprijin financiar pentru o interventie chirurgicala in Turcia, operatie care-i poate salva…

- Daca in 1998 facea furori in concerte prin țara, dupa aproape 20 de ani, Liliana Avram a ramas cu senzația ca nu și-a incheiat afacerile cu lumea muzicala, așa ca mai face o incercare, de aceasta data, pe scena ”X Factor”.

- Ce spune Laura Cosoi despre relația Ginei Pistol cu Smiley. Ei bine, actrița a marturisit ca nu ar avea nicio problema daca cei doi ar fi impreuna. Pana acum, artistul și prezentatoarea de la Antena 1 nu au confirmat povestea de iubire dintre ei. “Cum sa am ceva cu Gina? Doamne fereste! Dar ne stim…

- Familia lui Schumacher spera intr-o minune medicala, dupa ce fostul pilot ar fi reușit sa transmita mesaje rudelor sale. Informația ca Michael Schumacher poate comunica a aparut zilele trecute in presa germana și a facut inconjurul lumii. Fostul pilot de Formula 1 ar putea comunica cu rudele doar la…

- Un accident rutier grav s-a produs, marti seara, in Capitala, fiind urmat de un incendiu in care au ars trei masini. O femeie si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita. Accidentul rutier, urmat de incendiu, a avut loc pe strada Baicului din zona Obor din sectorul 2 al Capitalei.

- Necazurile au tot inceput sa se țina scai de el, scrie vip24.ro. A fost parasit de soție, iar apoi parinții sai au murit. Deși viața a fost dura cu el, Neșu a reușit sa depașeasca acele momente. Recent, la Oradea, fostul jucator de fotbal a fost la un eveniment organizat de fundația sa pentru ajutorarea…

- Accidentul s-a petrecut pe unul dintre marile bulevarde din Braila, iar vinovat de tragedie este soferul masinii in care se afla tanarul care a decedat. Emilian Cotoi avea 28 de ani, iar inainte sa moara a transmis pe Facebook un live din masina si si-a apostrofat prietenul sa reduca viteza.

- Accidentul a avut loc seara trecuta cu puțin timp inainte de miezul nopții, intre localitațile Tomnatic și Gottlob. Doi barbați de 30, respectiv 37 de ani au murit pe loc in urma impactului extrem de violent. Conform polițiștilor, șoferul de 30 de ani a pierdut controlul volanului, a parasit partea…

- Chiar daca acum este rasfațata ca o prințesa de Ilie Nastase și duce o viața invidiata de cei mai mulți, Brigitte Sfat a dus o viața foarte grea inainte de a-l cunoaște pe tenismen. Bruneta a fost agresata fizic de fostul ei iubit.

- Drama de nedescris in familia politistului Catalin Motoasca! Familia abia isi mai gaseste cuvinte pentru a povesti ce s-a intamplat in ultimele lui zile de viata. Nimeni nu vrea sa creada ca tanarul s-a stins din viata intr-un mod atat de crunt.

- Un barbat a murit, marti, pe drumul dintre Variaș și Periam, dupa ce vantul puternic l-a aruncat in fața unui autoturism. Accidentul s-a produs pe DJ 692, in momentul in care un șofer in varsta de 53 de ani s-a angajat in depașirea unui biciclist. Acesta din urma s-a dezechilibrat din cauza vantului,…

- A doua fetita a preotului care a fost ucis intr-un accident cumplit petrecut in judetul Suceava a murit pe patul de spital. Medicii fac acum eforturi sa o țina in viața pe mama copilei a carei stare este foarte grava.

- Roxana irimia, o tanara pictorita nascuta fara maini, ofera o lectie de supravietuire in fata greutatilor vietii si le arata celor din jur ca le pot invinge, ajutati de o vointa puternica.

- Preotul Petru Gavril, impreuna cu fiica de 6 ani, sora, cumnatul si-au pierdut viata in urma unui accident cumplit provocat de Alexandru Vasile, in timp ce se indreptau spre Iasi, la moastele Sfintei Parascheva. Detalii cutremuratoare ies la iveala despre accidentul care a ingrozit intreaga tara.

- Soția lui Mitoșeru nu poate trece peste tragedia care s-a abatut in viața ei, scrie wowbiz.ro. Astfel, Noemi și Mihai Mitoșeru au fost nevoiți sa amane nunta din cauza inmormantarii. Citeste si Mihai Mitoseru a facut anuntul pe Facebook: "Nu putem sa ne revenim" "Nici acum nu imi vine…

- Accidentul a avut loc la granița județului Suceava cu Bistrița Nasaud. Autoturismul a rulat in rapa și s-a oprit dupa ce s-a lovit de copaci, intr-o padure. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje SMURD și de descarcerare. Soferul autoturismului…

- La aproape patru ani de la accidentul suferit în Elveția, starea lui Michael Schumacher continua sa fie destul de grava. Publicatia „Las 2 Orillas” a scris ca fostul pilot de Formula 1 cântareste doar 45 de kilograme, iar înaltimea lui a scazut la 1,60 metri,…

- Misiunea scafandrilor este mult ingreunata de curentii puternici si adancimea mare a apei. Accidentul a avut loc sambata, pe soseaua de langa Dunare, in apropiere de localitatea Coronini din Caras-Severin.

- Miercurea aceasta, echipa Visuri la cheie ajunge la familia Costache din Bucuresti. Mama, Florina, si cei trei copii ai sai, Iuliana, Claudiu Teodor si Madalin, au ramas singuri dupa ce bunica si tatal au decedat. Viata lor a inceput sa fie din ce in ce mai grea din cauza problemelor financiare, insa…

- Andrei Andrei, cunoscut de la show-ul de televiziune „Burlacul”, a decis sa se așeze la casa lui,. Acesta s-a casatorit departe de țara. „Burlacul” Andrei Andrei s-a facut remarcat in showbiz-ul romanesc grație show-ului difuzat, cu ani in urma, la ANtena 1. Atunci, el nu a ales nicio concurenta dintre…

