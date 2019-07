Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a demisionat inainte sa fie demisa e Viorica Dancila. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga, apropiat al tandemului Radu Mazare - Nicusor Constantinescu, ambii…

- Maia Sandu: "R. Moldova are nevoie de sprijinul Romaniei" Republica Moldova are nevoie de sprijinul si de experienta României în consolidarea capacitatilor administratiei publice locale, dar si centrale - afirma prim-ministrul moldovean, Maia Sandu. Într-o interventie în aceasta…

- Ana Birchall, propusa la Ministerul Justitiei, care urmeaza sa depuna juramantul, luni dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, a anuntat la sediul PSD ca a cerut o ancheta in cazul sinuciderii, in detentie, a lui Marcel Ionel Lepa, ucigașul polițisistului din Timis. "Am fost informata azi-dimineata, la prima…

- Astazi ar trebui sa aflam daca președintele Klaus Iohannis accepta sau nu propunerile facute de prim-ministrul Viorica Dancila pentru posturile de miniștri ai Justiției, Fondurilor Europene și pentru Romanii de Pretutindeni.

- Viorica Dancila a afirmat, intrebata despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca decizia aparține președintelui Klaus Iohannis și ca trebuie sa existe o decizie politica in acest sens.„Decizia aparține președintelui Romaniei. Parerea mea este ca trebuie sa existe o decizie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Tudorel Toader, ministrul justitiei, si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului; Decret prin care se ia act de demisia doamnei Rovana Plumb, ministrul…

- Prim ministrul Viorica Dancila considera inacceptabila si lipsita de fundament decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor ministri pentru portofoliile Ministerului Justitiei, Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.Totodata,…

