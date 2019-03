Stiri pe aceeasi tema

- Emma Haruko Iwao a avut nevoie de patru luni ca sa-l calculeze pe Pi cu 31,4 trilioane de cifre și a facut-o exact la timp pentru a termina chiar in ziua speciala a acestui numar inimaginabil de lung. Vechiul record era deținut de Peter Trueb din 2016 și era de 22,4 trilioane de cifre.

- Lee Spencer, un veteran de razboi britanic, care a avut piciorul drept amputat, a reușit sa traverseze Atlanticul intr-o barca cu vasle și a stabilit un nou record. Spencer a plecat din Portugalia pe 9 ianuarie și dupa 36 de zile a ajuns pe coasta statului sud-american Guyana, reușind astfel traversarea…

- Etiopianul Samuel Tefera a stabilit un nou record mondial in proba de 1500 m in sala, sambata la Birmingham, cu timpul de 3 min. 31 sec. 04/100. Fostul record, 3 min. 31 sec. 18/100, apartinea marocanului Hichal El Guerrouj din anul 1997. La Birmingham, Tefera (19 ani), campion…

- Record de casatorii la Starea Civila Rașnov, județul Brașov. Un barbat de peste 60 deani s-a casatorit, in anul 2018, pentru a noua oara, iar casatoria a fost oficiata de actualul edil al orașului, Liviu Butnariu.„Un lucru inedit este ca el a fost casatorit de trei primari”, a precizat actualul…

- Elazigspor, formație din liga secunda a Turciei, a legitimat 22 de jucatori in ultima zi a perioadei de transferuri, stabilind un nou record mondial. Din cauza problemelor financiare, Elazigspor a suferit o interdicție la transferuri din partea Federației de Fotbal de la Instanbul. In ultima zi a perioadei…

- Ion Țiriac ramane lider detașat in topul celor mai bogați tenismeni din lume. Cu o avere care a crescut in acest an pana la aproximativ doua miliarde de dolari, Ion Țiriac este cel mai bogat roman și, totodata, cel mai bogat tenisman din istorie, potrivit americanilor de la Tennis Grand Stand.Pe…

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6581 lei/euro, o crestere de 0,24% fata de pragul atins joi. Dolarul american, cotat indirect in piata...