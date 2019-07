Rechinii, sub ameninţarea pescuitului comercial (studiu)

Aproximativ un sfert dintre habitatele rechinilor sunt vizate in mod activ de flotele de pescuit comercial, ceea ce limiteaza zonele in care acesti pradatori se pot feri de paragate, sau carligele cu nada, carora le cad deseori prada, conform unui studiu publicat miercuri, citat de DPA. Oamenii de stiinta au descoperit ca zonele frecventate de specii protejate se suprapun mult mai mult cu cele vizate de pescuitul comercial, in care sunt utilizate paragate, acest lucru reprezentand o amenintare directa la adresa pradatorilor oceanici emblematici. Utilizarea paragatelor reprezinta o tehnica folosita…