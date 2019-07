Stiri pe aceeasi tema

- Un urs care terorizeaza de mai multe zile un cartier al orasului langa Alba Iulia si-a facut din nou aparitia, in noaptea de marti spre miercuri, pe strazi. Animalul a intrat intr-o gospodarie si a fost alungat, in final, de jandarmi cu focuri de arma. Cusca amplasata pentru prinderea acestuia este…

- F. T. La sfarsitul saptamanii trecute, un echipaj de oameni ai legii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IIJ) Prahova, aflat in executarea atributiilor de serviciu pe raza localitatilor Albești si Ciorani, a surprins, intre aceste doua localitati, un barbat in varsta de 46 ani, care fura…

- Un polițist in varsta de 35 de ani a provocat, duminica, un grav accident de circulație, in localitatea galațeana Draganești, in timp ce incerca sa evite un caine care i-a sarit in fața.

- Jandarmii din Caraș-Severin au salvat de la moarte un pui de caprioara care a fost ranit și abandonat pe marginea drumului. Militarii au ramas alaturi de caprioara pana la sosirea unui medic veterinar. Un localnic i-a alertat pe jandarmii postului Baile Herculane, duminica, pentru a salva un pui de…

- Fanii "Game of Thrones" au semnalat pe rețelele de socializare ca in episodul al patrulea din noul sezon al serialului apare un obiect care nu ar fi trebuit sa fie acolo: un pahar de Starbucks. Paharul celui mai mare lanț de cafenele din lume a fost observat intr-una din scenele din episodul "The Last…

- O fetița de 6 ani a ajuns de la școala cu nasul umflat și plina de sânge. Eleva de clasa O la Școala Gimnaziala din Berghin, județul Alba, a cazut victima unor colegi mai mari care au prins-o într-o îmbulzeala.