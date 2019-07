Stiri pe aceeasi tema

- Curtea suprema a Suediei a respins marti cererea autoritatilor de la Beijing de extradare a unui cetatean chinez acuzat de deturnare de fonduri publice, sub motivul ca acesta risca sa fie torturat si condamnat la pedeapsa capitala daca se intoarce in China, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres.…

- Stephan El Shaarawy a ales, la 26 de ani, sa se transfere la Shanghai Shenhua, ce va plati Romei 16 milioane de euro plus alte 2 milioane bonus. Va deveni al doilea cel mai bine platit jucator italian. AS Roma continua miscarile masive de trupe din aceasta vara cu o noua vanzare. ...

- Portughezul Jose Mourinho, fostul antrenor al echipelor Chelsea Londra, Inter Milano, Real Madrid si Manchester United, a refuzat o oferta in valoare de 100 milioane euro venita din China, informeaza presa...

- Real a prezentat o superoferta lui Man. United pentru a i-l aduce lui Zidane pe Paul Pogba si presedintele Perez l-ar include in afacere pe Gareth Bale. In total, 170 de milioane de euro! Real Madrid nu s-a saturat de transferuri in aceasta vara si incearca sa-i aduca lui Zidane si ultima piesa din…

- Ianis Hagi (20 de ani) ar putea fi protagonistul unui transfer de senzatie. Capitanul Viitorului Constanta a impresionat la Campionatul European U21 din Italia si San Marino, iar un club important din Vest este gata sa plateasca in schimbul sau 10 milioane de euro.

- China le-a cerut luni studentilor sai sa 'evalueze cu atentie riscurile' inainte de a alege sa mearga sa studieze in Statele Unite, recomandare ce survine ca urmare a restrictiilor recente si a refuzarii acordarii de viza unor cetateni chinezi. Noile reguli de acordare a vizelor sunt justificate…

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, ar putea pleca dupa un sezon de la Juventus și ar putea ajunge la FCSB. Presa din Italia scrie azi ca PSG prgatește transferul verii și il vrea pe Cristiano Ronaldo. Francezii ar oferi 140 de milioane de euro pentru a-l aduce pe lusitan, iar acestuia i-ar oferi un salariu…

- Luka Jovici va juca cinci ani la Real Madrid, care ii platește 60 de milioane lui Eintracht. Transferul a fost incheiat pe 4 mai. Zidane a rezolvat problema varfului la Real. Il are pe sarbul Jovici, unul dintre cei mai buni atacanți europeni ai acestui sezon. Potrivit Sky, transferul de la Frankfurt…