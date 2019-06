Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan s-a sucit și nu mai vrea sa taie pensiile speciale! Daca in urma cu o saptamana, fostul jurnalist afirma ca PNL va lua aceasta masura imediat ce ajunge la putere, marți seara, la Romania TV, Rareș Bogdan i-a spus lui Victor Ciutacu ca pensiile nu pot fi taiate, dar ca exista, totuși,…

- ''Noi vom purta negocieri cu grupurile parlamentare ALDE și in cazul in care nu va exista o voința din partea conducerii ALDE pentru susținerea moțiunii de cenzura, vom discuta individual cu toți parlamentarii ALDE care sunt dispuși sa susțina o moțiune de cenzura'', a declarat Ludovic Orban, prezent…

- In direct la Romania TV, in cadrul unei emisiuni ce a avut loc duminica seara, Victor Ponta s-ar fi aratat dispus sa discute despre o alianța pentru un ”guvern de uniune naționala”. Intrebat de Victor Ciutacu daca crede intr-un astfel de demers, Rareș Bogdan a raspuns: ”Nu cred. Cred doar…

- ''Ma pregatesc din 14, de cand am acceptat discuțiile cu Ludovic Orban. Dau o prima exclusivitate. Am inceput discuțiile cu Ludovic Orban in februarie care vizau alegerile europarlamentare intr-o forța politica noua. M-am simțit excepțional pe sticla. A venit un moment in care dupa 15 ani vreau sa…

- Liviu Dragnea a precizat, luni seara, al Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, modul in care a fost elaborata lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Totul, dupa ce mulți dintre actualii eurodeputați au ramas in afara listei, iar unii, chiar daca au prins-o, sunt cu mult in afara locurilor…

- In timp ce PNL a evitat, fie prin președintele sau, Ludovic Orban, fie prin candidatul care deschide lista pentru europarlamentare, Rareș Bogdan, sa se pronunțe despre situația lui Augustin Lazar, despre care documentele au demonstrat ca a fost implicat in decizia prin care un fost disident anti-comunist…

- Aflați in precampanie elctorala, președintele PNL Ludovic Orban și fostul jurnalist Rareș Bogdan, „port-drapelul” liberalilor la alegerile pentru Parlamentul European, au poposit și la Lugoj. Intalnirea cu lugojenii a avut loc, vineri dupa-amiaza, la hotelul Dacia, unde a fost…

- Rareș Bogdan a lamurit cum a ajuns sa candideze pentru PNL, deși spunea ca nu va intra in politica! Invitat de Victor Ciutacu, fostul jurnalist a dezvaluit ca nu a avut nicio discuție cu președintele Romaniei inainte de a accepta oferta PNL de a deschide lista pentru europarlamentare.Mai mult,…