Raportul activității APAVIL SA, în perioada 8-14 iunie 2019 APAVIL SA a desfasurat si in perioada 08-14 iunie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. In vederea aducerii la starea inițiala a terenului deteriorat in urma intervențiilor, s-au executat lucrari de amenajare prin betonare/asfaltare pe strazile Fețeni, Drumul Balciului , Mierlei, Luceafarului, Dacia, R.V. Babeanu. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strazile: Colonie Nuci – Baraca 6, Buda nr. 12D, Drumul Garii nr. 123, zona Ostroveni – Bl. B5 și Bl. A17/1, Calea… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

