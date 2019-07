Accident pe strada De Mijloc

Accident pe strada De Mijloc, din fericire fără victime. La fața locului au ajuns și un echipaj de descracerarea și unul de la SMURD. Paramedicii au dat primul ajutor unei persoane care nu era rănită, dar a făcut un atac de panică. The post Accident pe strada De Mijloc appeared first on NewsBV . [citeste mai departe]