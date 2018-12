Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 14 noiembrie, ora 14.30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o declaratie de presa sustinuta de purtatorul de cuvant, comisar sef de politie Monica Dajbog, avand ca tema masurile MAI pentru gestionarea efectelor produse de vremea nefavorabila.Redam, mai jos, declaratia: Vineri,…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Purtatorul…

- Este oficial: bugetarii vor primi lefuri mai mari incepand cu intai decembrie. Reforma salarizarii a primit votul Parlamentului in lectura finala. Proiectul democratilor a fost sustinut unanim de catre deputatii prezenti in sala.

- Acuzatiile aduse de Ilan Laufer presedintelui Romaniei l-au facut pe purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, sa reactioneze pe Facebook. „Bate campii Laufer sau mi se pare mie?!”, a scris Francisc Dobos pe contul sau de socializare.

- 'Scrisoarea e facuta, (...) se refera mai degraba la atitudinea pe care au avut-o marea majoritate a membrilor din grup, pe care eu o consider nejustificata. Si o sa urmeze o alta redactare a unei alte scrisori mai detaliate, in care am sa iau punct cu punct ca sa le demonstrez ceea ce este gresit…

- Cod Rutier 2018. Șoferii nu mai sunt obligați sa prezinte acest document. Șoferii nu vor mai fi obligați sa prezinte autoritaților dovada plații RCA, potrivit unei decizii luata de instanțele judecatorești. Totul a inceput dupa ce un șofer a luat amenda pentru ca nu a prezentat dovada platii RCA, desi…

- Moscova pregateste cu Phenianul o posibila vizita a liderului Kim Jong Un in Rusia, a anuntat luni Kremlinul, relateaza dpa. „Consultari privind data, locul si formatul unei astfel de vizite sunt in...

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis joi cererea de repunere pe rol a cauzei privind cererea de deschidere a insolventei Complexului Energetic Hunedoara (CEH), a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al instantei, Cosmin Muntean. "La cererea debitorului (CEH - n.r.), instanta a dat un termen…