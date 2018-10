Stiri pe aceeasi tema

- De altfel proiectul urma sa fie depus in Parlament in cursul acestei saptamani insa procedura s-a amanat. "S-a facut un un troc, o intelegere intre Biserica, Dragnea si (comunitatea) LGBT. Daca referendumul pentru redefinirea familiei era validat in compensatie urma sa fie adoptata de Parlament legea…

- Proiectul de lege privind parteneriatul civil are puține șanse sa fie adoptat de Parlament. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca PSD nu va mai susține un astfel de demers dupa ce referendumul privind...

- Proiectul de lege privind parteneriatul civil are puține șanse sa fie adoptat de Parlament. Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro ca PSD nu va susține un astfel de demers dupa ce referendumul privind redefinirea familiei nu a fost validat. De altfel proiectul urma sa fie depus in Parlament in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va decide daca va fi sustinut un proiect de lege privind parteneriatul civil si cand ar incepe procedura. Intrebat in legatura cu proiectul parteneriatului civil, Dragnea a…

- Intrebat in legatura cu proiectul parteneriatului civil, Dragnea a spus ca nu a vazut un astfel de proiect. "Nu l-am vazut. Vom discuta in cadrul Comitetului Executiv National daca sustinem si cand sa inceapa procedura. E simplu", a afirmat Dragnea, la Parlament, adaugand ca este normal ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va decide daca va fi sustinut un proiect de lege privind parteneriatul civil si cand ar incepe procedura, scrie Agerpres..Intrebat in legatura cu proiectul parteneriatului civil, Dragnea…