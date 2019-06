Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți protestatari s-au adunat, duminica, in fața Palatului Cotroceni pentru a cere eliberarea lui Liviu Dragnea, pe care il numesc deținut politic, și demisia lui Klaus Iohannis. Cei cateva zeci de protestatari aveau pancarte pe care scriau ”Demisia Iohannis! Dragnea in libertate! Apel la Patriotism!”.…

