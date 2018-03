Stiri pe aceeasi tema

- Intalnire de grad zero la Parlament! O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale,…

- "Exista limita a ipocriziei ambasadorilor straini de la Bucuresti, care ne tin lectii de democratie, stat de drept si independenta justitiei, in conditiile in care ei insisi au incalcat legea, principiile statului de drept si independenta justitiei implicandu-se in numirile sefilor din marile parchete?…

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- Florin Iordache este de parere ca vizita lui Frans Timmermans in Romania a fost una reusita. „Eu vorbesc din perspectiva parlamentara ca a fost o vizita reusita, cel putin intalnirea de la Parlament, stiu ca dumnealui a avut foarte multe intalniri, dar si in perspectiva declaratiei pe care…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el precizand ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- Cand va scapa Romania de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV)? Este intrebarea pe care ne-o adresam cu totii. Frans Timmermans a facut un anunt soc. 2019 nu este un termen limita. Incercarea de schimbare a legilor justitiei i-a scos din minti pe oficialii europeni. Anuntul lui Timmermans facut…

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- Proiectul pilot destinat Vaii Jiului urmeaza a fi lansat la Bruxelles. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost invitați sa ia parte la acest eveniment, programat in perioada 24-27 februarie, in cadrul caruia se deschide o axa de finanțare destinata zonelor care risca sa iși piarda producția…

- Delegatia GRECO care s-a aflat miercuri si joi la Bucuresti precizeaza ca cei responsabili cu investigarea, urmarirea penala si judecarea infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta si autonomia corespunzatoare functiilor lor, inclusiv in cazul mecanismelor disciplinare. De asemenea,…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- la cea de-a 12-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Mediteranei Senatorul Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului a avut o intrevedere, miercuri, 14 februarie a.c. cu delegatia parlamentara egipteana care participa la cea de-a 12-a Sesiune Plenara a Adunarii…

- „Noi suntem intr-o situatie dificila pentru ca avem propria criza in Romania, cu inflatie, dobanzi mai mari, deficite mai mari, o economie fragila (...), dar s-ar putea sa nu fim ocoliti. Principalele efecte se vor vedea intr-o depreciere a cursului, o crestere a preturilor, dobanzi mai mari si,…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- El a fost intrebat daca, in intalnirile sale cu oficialii de la Bucuresti, a cerut sprijinul in cazul in care se va ajunge la un vot privind activarea articolului 7 al tratatului UE, o procedura care ar putea conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, din cauza refuzului…

- Sute de mii turiști ar urma sa viziteze Timișoara in urmatorii ani, din spusele reprezentanților primariei, iar plimbarea lor ar fi mult mai ușoara daca ar avea la dispoziție un city card. In luna iunie a anului 2015, consilierul local Constantin Ștefan Sandu propunea ca primaria sa elibereze…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor românești de tehnologie, își începe activitatea. Cu sedii în București și Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovației românești, Techcelerator este primul accelerator din România…

- În perioada 19-21 Aprilie 2018, la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balți – Republica Moldova, se va desfașura Conferința internaționala MITI 2018, în parteneriat cu Societatea de Matematica din Republica Moldova, Institutul de Matematica si Informatica din Chișinau,…

- Mii de manifestanti din partea opozitiei au cerut sambata la Tirana demisia guvernului socialist al premierului albanez Edi Rama acuzat de complicitate cu crima organizata, relateaza AFP."Rama trebuie sa plece. A facut din Albania caminul crimei organizate si al traficantilor de droguri",…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- CSM Bucuresti a reinnoit parteneriatul cu ENGIE pentru sustinerea performantelor handbalului feminin si a Centrului de Copii si Juniori din cadrul clubului. Valoarea financiara a parteneriatului se situeaza la nivelul celei de anul trecut, respectiv de 280.000 euro. Cele doua parti au anuntat colaborarea…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. 'In decizia publicata…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumuluiArhiva Margareta Sterian – Poesii. 1945-1987. Editat de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea. Poesii…

- In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete.Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri,…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Elevii care aleg invațamantul profesional sau dual vor primi sprijin financiar și anul acesta. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul…

- Programul national de protectie sociala ”Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate recent.”Bursa profesionala se acorda…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul pregatirii și susținerii examenului de certificare a calificarii profesionale.…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca Uniunea Europeana va ridica anul viitor Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), implementat doar pentru Romania și Bulgaria in urma cu zece ani. Eurodeputatul este de acord cu multe dintre modificarile care țin de legile justiției și crede ca,…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Clasa politica din Romania incearca sa dea o lovitura impresionanta din punct de vedere economic, dar și al imaginii. Guvernul Tudose incearca sa mute sediul Bursei de la Londra, la București.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- Complexul hotelier Radisson de pe Calea Victoriei, Bucuresti, a fost vandut la prețul de 169,2 mil. euro, anunta Compania Elbit Imaging. Cumparatori sunt doua fonduri internaționale de investiții: Cerberus Capital și Revetas Capital. Aceasta este cea mai mare tranzacție imobiliara a anului…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- Un seism de magnitudine 3.2 a fost inregistrat la ora 04.28, in judetul Buzau, la 142 kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.58 N ; 26.39 E la 129 km N de Bucuresti, 57 km SE de Sfantu Gheorghe, 11 km N de Gura Teghii.Acesta…

- Citeste si: Ce furtuna se anunta pentru Romania? Ce indica miscarile de la bursa care anticipeaza evenimentele cu sase luni inainte? Indicele bursier BET are cel mai slab final de an din 2009 incoace, iar Raiffeisen, al treilea jucator, isi inchide operatiunile Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata…