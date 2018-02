Proiectul pentru achiziţionarea rachetelor HIMARS şi hotărârea privind corvetele, joi, în şedinţa de guvern Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind cele patru corvete multifunctionale", a declarat Fifor.



El a aratat ca se doreste ca aceste corvete sa fie construite intr-un santier naval din Romania, iar cu off-setul provenit de la acestea sa se faca modernizarea celor doua fregate aflate in dotarea Marinei romane.



Ministrul…



