Stiri pe aceeasi tema

- Proiect legislativ: venituri in functie de studii! Un muncitor necalificat va castiga 2.080 de lei. Salariile romanilor ar urma sa fie calculate si platite in functie de studiile absolvite, de la muncitori necalificati, la cei cu studii doctorale, se prevede intr-un proiect de lege aflat in dezbatare…

- Un nou proiect de lege depus la Senat prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor in functie de studiile absolvite de catre angajati. Astfel sunt introdusi, pentru toti angajatii din economia nationala, coeficienti de raportare la salariul minim, pe 11 categorii de pregatire si studii, potrivit Mediafax…

- Un nou proiect de lege depus la Senat prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor in functie de studiile absolvite de catre angajati. Potrivit proiectului, vor fi introduşi, pentru toţi angajaţii din economia naţională, coeficienţi de raportare la salariul minim, pe 11…

- Noua lege a pensiilor, abia adoptata de Camera Deputatilor, care este for decizional, ar putea fi din nou contestata la Curtea Constitutionala, considera ministrul Muncii, Marius Budai, precizand ca, intr-o astfel de situatie, Guvernul va da ordonanta de urgenta pentru aplicarea majorarilor. "Eu asigur…

- Propunerea a venit din partea liderului deputatilor liberali, Raluca Turcan. 'Va solicitam reintoarcerea la Comisie si vot saptamana viitoare', a spus Turcan de la tribuna Camerei Deputatilor. Decizia a fost luata cu 154 de voturi 'pentru', un vot 'impotriva' si o abtinere. Deputatul PNL Victor…

- Votul asupra Legii pensiilor este asteptat astazi in plenul C. Deputatilor Foto: Arhiva. Proiectul legii pensiilor intra miercuri, 26 iunie, în dezbaterea Camerei Deputatilor, care este for decizional în acest caz. Documentul a primit, ieri, raport favorabil din partea comisiilor juridica…

- Deputatul PNL Laurențiu Leoreanu a depus in Parlament un proiect de lege prin care angajatorii sunt incurajati sa angajeze someri peste 45 de ani, aceasta categorie de varsta fiind cea mai vulnerabila, pe piata muncii din Romania. Deputatul liberal afirma ca, potrivit celor mai recente date, persoanele…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a afirmat miercuri ca asistentii si insotitorii persoanelor cu dizabilitati au fost concediati in mai multe localitati, deoarece primariile nu au sumele necesare sa-i plateasca, avand in vedere ca incepand cu acest an cheltuielile cu asistenta sociala au trecut din sarcina…