- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Calarasi informeaza ca pentru buna desfasurarea a procesului de primire a cererilor unice de plata aferente Campaniei 2019, Centrele judetene si locale vor avea program normal de lucru in ziua de 26 aprilie, cu recuperarea timpului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 01 martie – 22 aprilie 2019, in cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plata, au fost depuse un numar de 586.801 cereri, pentru o suprafata de 3.575.320 hectare, informeaza Mediafax.Citește și: Cea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, in prima zi de depunere a Cererilor Unice de Plata in cadrul Campaniei 2019, la Centrele judetene locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti s au prezentat doar 3.246 fermieri dintr un total de 5.588 fermieri programati, respectiv…

