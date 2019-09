Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 29 august 2019 Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a reținut in flagrant membrii unei grupari criminale specializate in contrabanda cu marfuri de larg consum, de la care, in urma perchezițiilor, a fost ridicata marfa de circa trei milioane de lei,…

- Ministrul Afacerilor Externe si al Integrarii Europene din Republica Moldova, Nicolae Popescu, spera sa fie adoptata o noua declaratie privind cooperarea strategica Bucuresti - Chisinau pentru urmatorul deceniu. "Se implinesc curand zece ani de la declaratia privind instituirea unui Parteneriat…

- Schimbarea guvernarii pare sa readuca în activitate mai multe persoane certate anterior cu legea. Este și cazul fostului director al companiei imobiliare „Pro-Imobil”, Vlad Musteața, cu dosar penal în Republica Moldova, reținut în Italia și care, potrivit unor surse…

- Un panou cu tematica unirii Romaniei cu Republica Moldova a fost montat la vama Albița. “Tu ce ai de pierdut fara hotarul de la Prut?” – este intrebarea adresata fiecarei persoane care tranziteaza punctul de trecere al frontierei. Potrivit vremenoua.ro, alte panouri similare au fost instalate și in…

- "Noi le intelegem pozitia, intelegem ce au promis electoratului, dar si noi am promis multe electoratului nostru. Incercam sa gasim un limbaj comun. Noi nu renuntam la programul nostru - ceea ce am promis electoratului, vom face, dar pentru aceasta am avut nevoie de o majoritate parlamentara. Iata,…

- Liderul formatiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a fost retinut de oamenii legii la vama Sculeni. Informatia a fost confrmata de catre procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Crimelor Organizate si Cauze Speciale. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi…

- Procurorii din Republica Moldova au semnat o declaratie vineri, 14 iunie, catre Asociatia Internationala a Procurorilor Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni a CoE, Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a CoE, Reteaua Procurorilor Generali si sefilor institutiilor echivalente din cadrul…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat miercuri ca tara sa este de acord si sprijina formarea coalitiei de la Chisinau, punctand ca interesul Rusiei este ca Republica Moldova sa fie o tara stabila.