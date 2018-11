Stiri pe aceeasi tema

- Un nou termen in apelul formulat de liderul PSD, Liviu Dragnea, la condamnarea de trei ani si sase luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman are loc, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent lucrarilor de reparatii generale si de renovare. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 24 octombrie 2018, valoarea estimata a contractului fiind de 437.408,9…

- Primul termen in apel in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare ar urma sa aiba loc luni la Inalta…

- Presedintele PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi, pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Recursul, la completul de 5 judecatori, urmeaza sa inceapa pe 8 octombrie. „Nu prea mai am așteptari…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au redactat motivarea deciziei prin care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Aici s-au mutat 12 copii proveniți din Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sfantul Spiridon” Vineri, 17 august, Hope and Homes for Children și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Iași au inaugurat Casa de tip familial „Petru Rareș” din…