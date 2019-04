Stiri pe aceeasi tema

- "Un grup de lucru al partidului, format din fosti ministri, a lucrat la o schita de program de guvernare, pentru ca imediat dupa alegerile europarlamentare, dat fiind o noua configuratie politica, sa incepem demersurile pentru a schimba acest Guvern, care duce Romania efectiv in gard. Este incredibil…

- Matematic, alianța PSD-ALDE nu mai are majoritatea in Camera Deputaților. Majoritate care oricum statea intr-un fir de par și care a fost pierduta odata cu ultimele plecari din partid. Camera Deputaților are 329 de membri, potrivit site-ului cdep.ro. Majoritatea in Camera este asigurata de…

- Trei deuputati au plecat la Pro Romania, insa Victor Ponta planuieste sa mai rupa inca cinci deputati PSD, astfel incat sa fie sigur ca Liviu Dragnea nu-si va reface majoritatea cu voturile minoritatilor nationale. Opozitia va declansa apoi revocarea lui Dragnea din functia de presedinte al Camerei.…