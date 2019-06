Primul om care vorbeste oficial de blockchain si DLT in piata de capital romaneasca. Valentin Ionescu: "Sunt un sustinator al introducerii tehnologiei. ASF analizeaza"

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private reprezinta o sursa importanta de capital deoarece contribuie la finantarea disponibila pe piata pentru actorii din economie si imbunatatesc eficienta intermedierii financiare, sustine Dan Armeanu, vicepresedinte pentru sectorul Pensii private din cadrul Autoritatii de…

- Riscurile cibernetice sunt in responsabilitatea atat a managementului institutiilor si companiilor, cat a angajatilor, iar entitatile au nevoie de o strategie cuprinzatoare de management al acestui risc, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo…

- Senatorul PNL Florin Cîtu spune ca a cerut Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) o investigatie pentru a vedea daca oameni din anturajul lui Liviu Dragnea, Darius Vâlcov si Eugen Teodorovici au beneficiat de pe urma miscarilor pe piata de capital.

- Asociatia Participantilor in Fonduri de Pensii a anuntat ca solicita Guvernului clarificari cu privire la viitorul sistemului de pensii obligatorii administrate privat, din Romania, in contextul masurilor impuse prin OUG 114. ”Asociaţia are în vedere în principal măsurile…

- Tehnologia registrelor distribuite (DLT) poate aduce multe beneficii sectorului financiar nebancar, dar trebuie sa fim constienti de faptul ca orice noua tehnologie pusa in aplicare trebuie sa treaca o multime de teste inainte de a fi utilizata pe scara larga, sustine Valentin Ionescu, director Directia…

- Digitalizarea, automatizarea si inovatia in serviciile financiare, dar si aplicarea practica a ultimelor noutati legislative, s-au numarat printre subiectele dezbatute in cadrul celei de-a treia editii a Conferintei Europene a Serviciilor Financiare (ECFS2019). Evenimentul a fost organizat in perioada…