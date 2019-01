Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD a spus ca aceasta mișcare i se pare injusta pentru ca ajungem in situația ca banii europeni sa se transforme in instrument de control asupra statelor membre UE. Andi Cristea a mai precizat, in exclusivitate pentru DC News, ca intervențiile directe asupra politicii interne…

- Europarlamentarul PSD Andi Cristea a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca nu accepta transformarea banilor europeni intr-un instrument de control asupra statelor membre cu drepturi depline. El mai spune ca dezbaterea de joi din Parlamentul European a fost ”doar o piesa dintr-un puzzle”.

- Europarlamentarul PSD Andi Cristea a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca nu accepta transformarea banilor europeni intr-un instrument de control asupra statelor membre cu drepturi depline. El mai spune ca dezbaterea de joi din Parlamentul European a fost ”doar o piesa dintr-un puzzle”.”Am sperat…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a afirmat ca la dezbaterea de marti din Parlamentul European oficialii europeni au facut apel la unitate in Romania, referindu-se la comportamentul presedintelui Klaus Iohannis care a decis sa blocheze cu orice pret activitatea Guvernului.

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a declarat marti ca, din punct de vedere al deschiderii ca presedintie a Consiliului Uniunii Europene, „suntem deschisi si respectam” prevederile din Tratatul de functionare a UE, unde este prevazut modul in care sunt cheltuiti banii europeni, conform…

- Plenul Parlamentului European a votat azi o recomandare pentru primirea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Europarlamentarul PSD, Andi Cristea, dezvaluie insa dedesubturile acestui vot. Deși votul a fost...

- Plenul Parlamentului European a votat azi o recomandare pentru primirea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen.. Europarlamentarul PSD, Andi Cristea, dezvaluie insa dedesubturile acestui vot. Deși votul a fost unul masiv Pentru, europarlamentarul PSD arata ca abținerile au fost notabile și arata…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a afirmat ca va interveni, luni, in plenul PE, pentru a vorbi despre rezoluția privind Romania, precizand ca votul eurodeputaților europeni va fi unul politic, deoarece mulți nu au ințeles ca țara noastra este un stat de drept cu valori pro-europene."Voi…