Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 31 iulie, vor fi dezbatute mai mult proiecte de acte normative si documente de politici publice in cadrul sedintei Guvernului Romaniei. De mentionat este ca acestea pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor din cadrul sedintei Guvernului Romaniei. PROIECTE DE HOTARARI PROIECT DE HOTARARE…

- Președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și membri ai Executivului s-au reunit, marți, la Cotroceni, in ședința CSAT, pentru a analiza raportul MAI și date cu privire la crimele din Caracal.Nicolae Moga participa la ședința CSAT, deși in urma cu puțin timp a demisionat din funcția…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) discuta astazi, de la ora 13.00, rapoartele institutiilor in urma tragediei de la Caracal. In ultimele zile, seful Politiei Romane a fost demis, iar seful STS a demisionat. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, la Cotroceni, ca toti cei…

- "Domnule presedinte Iohannis, mai veniti din concediu? Oamenii asteapta analize si decizii importante in CSAT, al carui presedinte sunteti!!! Marti e mult prea tarziu!!!", a scris Mihai Fifor pe Facebook. Sedinta CSAT a fost convocata pentru marti, iar presedintele Iohannis si premierul Viorica…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…

- Vineri, Viorica Dancila a cerut demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, la scurt timp dupa ce acesta din urma l-a destituit din functie pe seful Politiei Judetene Olt, Cristian Voiculescu.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca asteapta ca premierul Viorica Dancila sa vina cu propunerile de remaniere si si-a exprimat parerea ca ministrii de Interne si de Externe ar trebui sa fie schimbati. "Sunt foarte nemultumit de cum actioneaza PSD. Nu ascund acest…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 30 mai 2019.I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea platii cotizatiei anuale in vederea participarii Politiei Romane la Reteaua Politiilor Rutiere…