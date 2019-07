Stiri pe aceeasi tema

- Fragmentele osoase descoperite in ”casa groazei” din Caracal, acolo unde se presupune ca adolescenta Alexandra Mihaela Maceșanu a fost ucisa de Gheorghe Dinca, au ajuns la IML ”Mina Minovici”. Specialiștii au demarat testele antropologice, iar la o prima evaluare pare ca oasele calcinate, extrem…

- Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN: oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca sunt de om. Hainele, bijuteriile și firele de par descoperite in mașina și casa suspectului sunt ale Alexandrei. E a treia zi de percheziții in casa groazei. Anchetatorii cauta in…

