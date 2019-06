Prima fermă plutitoare din lume a apărut la Rotterdam Prima ferma plutitoare din lume a aparut la Rotterdam, in cadrul unui proiect pilot demarat in Olanda, potrivit www.dezeen.com. S-a recurs la acest tip de ferma, deoarece Olanda se confrunta cu problema spatiului. Este un proiect sustenabil care vrea sa raspunda unor realitati tot mai alarmante: poluarea solului si lipsa tot mai acuta a spatiilor […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

