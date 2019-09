Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic al muncii si al pensiilor, Amber Rudd, care a demisionat sambata din guvern, a declarat duminica ca guvernul sau nu a depus suficient efort pentru a obtine un acord de iesire din UE si ca in prezent nu se deruleaza negocieri oficiale in dosarul Brexit, relateaza Reuters.…

- Parlamentarii britanici, inclusiv conservatorii expulzați saptamana aceasta din partid, pregatesc acțiuni legale in cazul in care premierul Boris Johnson refuza sa solicite o intarziere a Brexitului, a informat sambata BBC, citat de Reuters, informeaza mediafax.Un proiect de lege al opoziției…

- Boris Johnson a dat asigurari ca nu va amana iesirea Regatului Unit din UE, stabilita dupa ultima amanare pentru 31 octombrie, el afirmand ca ar prefera mai degraba sa ''moara intr-un sant'' decat sa faca asa ceva, relateaza Reuters. Intrebat daca le poate promite britanicilor ca nu se va duce la Bruxelles…

- Parlamentarii britanici care se opun planurilor privind Brexitul ale premierului Boris Johnson vor sa adopte o lege care sa-l forteze sa solicite o amanare a iesirii din Uniunea Europeana pana pe 31 ianuarie 2020, potrivit unei copii a proiectului postate pe Twitter de unul dintre initiatorii sai, relateaza…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters. Johnson,…

- Ministrul britanic al finantelor, Philip Hammond, care se opune unui Brexit fara acord, si-a anuntat duminica intentia de a demisiona in cazul in care fostul ministrul de externe Boris Johnson devine prim-ministru, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson,…

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Adrian Nastase, verdict dur dupa…

