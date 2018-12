Stiri pe aceeasi tema

- Dancila a raspuns astfel intrebata despre informatiile lansate in spatiul public potrivit carora Guvernul, sub o forma sau alta, asumata sau nu de un membru al Cabinetului sau, ar pregati o ordonanta de urgenta cu privire la amnistie si gratiere si daca Executivul ia in calcul pana la finele anului…

- O ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere ar fi o catastrofa pentru Romania, avertizeaza președintele Klaus Iohannis. Reacția șefului statului vine dupa ce au aparut informații ca Executivul se pregatește s-o adopte la inceputul anului viitor.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca o ordonanta privind amnistia si gratierea ar fi ‘o catastrofa pentru Romania’ si ar declansa o criza politica fara precedent. ‘O astfel de ordonanta, care priveste amnistia si gratierea unor politicieni pana la urma, ar fi o catastrofa pentru Romania. (…)…

- Proiectul ordonantei de urgenta privind amnistia si gratierea este aproape finalizat, susține ziarul Adevarul. Ordonanța va fi inițiata de Carmen Dan și adoptata in ultima sedinta de guvern de dinaintea Craciunului, au afirmat surse politice pentru ziarul amintit. The post De Craciun, Guvernul ii face…

- Vicepremierul Paul Stanescu le-a transmis colegilor, la sedinta CEX al PSD de vineri, ca este nevoie in An Centenar de amnistie si gratiei, iar acestea ar trebuie sa fie realizate prin procedura parlamentara, nu printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- „Este foarte discutabil. Atata vreme cat noi nu am stabilit, nu am decis, nici macar nu am discutat in partid un astfel de subiect, sau nu ne-am aplecat cu foarte mare atentie asupra lui, socotesc ca nu este oportun", a declarat marti, la Parlament, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, intrebat…

- In ultimele zile a fost vehiculata informatia potrivit careia Liviu Dragnea ar dori inlocuirea temporara a sefei Secretariatului General al Guvernului, Andreea Lambru, numita din partea ALDE, cu deputatul Eugen Nicolicea (PSD), care sa-si asume avizarea proiectului. Surse guvernamentale spun ca este…

- Ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea este deja redactata dar exista in continuare problema cu asumarea acesteia la nivel guvernamental, au declarat pentru Hotnews.ro surse politice. Mai exact, in momentul de fața nimeni nu dorește sa-și puna semnatura ca inițiator pe textul ordonanței.