- Fostul secretar general PSD Codrin Ștefanescu a apreciat miercuri ca partidul ar trebui sa iasa de la guvernare si sa-i lase la Palatul Victoria pe PNL și USR pentru ca alegatorii sa vada diferenta.„Cred ca ar trebui sa iesim si noi de la guvernare. Nu numai Tariceanu si ALDE. Sa-i lasam pe…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, sare in apararea lui Alexandru Cumpanașu și arata ca acesta este pur și simplu revoltat pentru ceea ce s-a intamplat in cazul nepoatei sale, Alexandra și nu are de gand sa candideze la prezidențiale.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza…

- "Astazi se joaca soarta partidului si in functie de nominalizarea pentru candidatura la prezidențiale vom stii daca vom avea de suferit sau nu, in viitorul apropiat. Astazi, e pe cale ca un vis urat sa devina realitate. Adica, un coșmar pentru toti PSD-iștii: finala Klaus - Barna, in care noi sa…

- Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat, duminica, oficial, candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din toamna. Dan Barna a spus ca asta este ceea ce isi doresc romanii si afirma ca...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca problema prezidențiabilului PSD este una care ii intereseaza doar pe liderii partidului și le atrage atenția foștilor colegi ca oamenii sunt mai interesați de economie și dezastrul care se prefigureaza.Citește și: Adrian Țuțuianu a inceput sa vorbeasca:…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, debarcat din functie la recentul congres al social-democratilor, continua sa transmita mesaje apocaliptice colegilor de partid si echipei Dancila-Teodorovici-Fifor.

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu vine cu o propunere inedita pe Facebook. Dupa ce premierul și președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca PSD face un sondaj pentru a vedea care sunt cei mai bine plasați posibili candidați din partea social - democraților, Ștefanescu vine cu o…

- Codrin Ștefanescu anunța prioritate zero in PSD daca va reveni la conducerea secretariatului general. Ștefanescu spune ca e obligatoriu ca PSD sa aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa șefei procuroarei Maria Pițurca: 'Daca ne violeaza…