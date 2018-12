Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se va afla in perioada 6 8 decembrie a.c., intr o vizita oficiala in Republica Polona, la invitatia omologului sau, Stanis aw Karczewski, maresalul Senatului Republicii Polone.In cadrul vizitei, presedintele Senatului va avea intrevederi cu Andrzej Duda,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a aratat marti multumit de intalnirea in format extins cu ministrul investitiilor si dezvoltarii din Polonia, Jerzy Kwiecinski, si cu presedintele Fondului polonez pentru Dezvoltare, Pawel Borys, reuniune pe care a catalogat-o drept "foarte interesanta"…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-au intalnit, in urma cu puțin timp, la Palatul Parlamentului.Dragnea a ajuns in sala in care se ținea intalnirea cu Jerzy Kwiecinski, ministrul investițiilor și dezvoltarii din Polonia, și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, marti, ca a facut deja demersul oficial de a-i invita pe responsabilii de gestionarea fondului suveran din Polonia, pentru a se consulta cu acestia pe marginea proiectului similar pe care doreste sa-l construiasca coalitia de guvernare de…

