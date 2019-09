Stiri pe aceeasi tema

- ”Pactul pentru bunastarea romanilor”, propus vineri de catre premierul Viorica Dancila, a fost deja respins de catre o parte din partidele de opoziție care susțin ca masurile luate in guvernarea PSD au vizat mai degraba bunastarea clientelei politice, iar multe dintre promisiunile electorale nu au fost…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca Romania nu mai are guvern in aceasta perioada si ca ceea ce se intampla la Palatul Victoria este ”sinistru si arata cat de mult poate esua clasa politica romaneasca”. El afirma ca Guvernul Dragnea 3 este in moarte clinica si ca Viorica Dancila trebuie chemata…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, precizeaza ca formatiunea pe care o conduce nu va sustine in Parlament un nou Executiv condus de Viorica Dancila si nu va face parte dintr-un guvern de dreapta.

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, considera ca este "o nebunie" ca prim-ministrul Viorica Dancila sa mai astepte 44 de zile pentru a se prezenta in Parlament, deoarece in aceasta perioada nu se pot tine sedinte de Guvern, avand in vedere absenta mai multor ministri. "Nu, nu se poate 44 de zile.…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu i-a transmis premierului Viorica Dancila un mesaj, în care i s-a adresat cu „draga Viorica”, precizând ca i-a oferit în trecut sprijinul pentru face un Guvern mai bun, prin votul în Parlament, însa a refuzat, potrivit…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii solicita premierului Viorica Dancila sa dea dovada de "o minima responsabilitate" si sa demisioneze, sustinand ca "Guvernul Dragnea 3" este in "moarte clinica"."Dancila, pleaca! Da dovada de o minima responsabilitate si prezinta-ti demisia. Lasa tara sa aiba…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a vorbit in exclusivitate pentru MEDIAFAX despre problemele din arcul guvernamental și ce se intampla dupa 20 august, daca PSD nu raspunde solicitarilor ALDE. Tariceanu a vorbit și despre ce se intampla cu relația cu Pro Romania.Redam interviul integral:…

- Intrebat ce se va intampla cu Legea pensiilor daca seful statului o va retrimite la Parlament, ministrul Marius Budai a precizat ca legea va fi votata iar. "Voi propune doamnei sa facem, si voi discuta si cu comisiile, si cu Coalitia, o sesiune extraordinara, sa o redezbatem si sa o revotam",…