- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Japonia a ridicat vizele de intrare in țara pentru cetatenii romani, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis, marti dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni.…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit agendei sefului statului publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale. Seful statului la participa incepand cu ora 10,00 la sedinta plenului CSM. La…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de eliberare din functie a doi magistrati. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Calarasi a Nelei Olimpia Achim si din…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea României în zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta în acest sens din partea guvernelor. De asemenea, într-o întâlnire informala cu jurnalistii, el a sustinut ca aderarea României…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ideea unui referendum privind schimbarea regimului in monarhie este o "fumigena". Seful statului a precizat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca un referendum pe aceasta tema nu este posibil din punct de vedere constitutional.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, marti, la intalnirea anuala cu atasatii apararii straini acreditati la Bucuresti, care a avut loc la Cercul Militar National. Cu acest prilej, ministrul Fifor a subliniat ca, in actualul context de securitate, cu provocari la adresa securitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, o delegație a Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele Regional pentru Europa si Asia Centrala, Cyril Muller. „Discuțiile purtate in cadrul intrevederii au vizat rezultatele preliminare ale Diagnosticului Sistematic de Țara pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- Ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditați la București au marți ocazia sa se informeze și sa afle punctele de vedere ale președintelui Klaus Iohannis in legatura cu ceea ce se intampla in Romania.

- Presedintele Iohannis se deplaseaza la Ploiesti cu trenul. “Dezbaterea are loc in contextul in care ne apropiem de intrarea in anul Centenarului Marii Uniri. Este un prilej important in care se poate trage linie, se poate face o analiza in legatura cu locul in care se afla Romania in acest moment,…

- Biroul executiv al Blocului Național Sindical a hotarat organizarea unei acțiuni de protest in București in data de 12 decembrie, a declarat marți, Dumitru Costin, liderul BNS. De asemenea, Costin a anunțat, la Digi 24, ca BNS a decis sa se alature manifestațiilor organizate…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Romania dorește o abordare echitabila in privința locurilor de munca la nivel european. "O sa discutam astazi cum putem sa acționam pentru a avea mai multe locuri…

- Președintele Klaus Iohannis va participa pe 22 noiembrie, la Ploiești, la dezbaterea "Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire", a anunțat purtatorul de cuvant al șefului statului, Madalina Dobrovolschi. "Dezbaterea are loc în contextul în care ne apropiem…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, sambata, ca partidul sau va avea "cu siguranta" un candidat propriu in turul I al alegerilor prezidentiale din 2019, iar pe presedintele Klaus Iohannis il va sustine numai in situatia in care acesta va ajunge in turul II, iar candidatul USR nu.…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, joi, un atac dur la adresa Guvernului, privind masurile fiscale anunțate de coaliție, spunând ca aceasta se comporta ca omul care câstiga tot mai mult, dar se împrumuta tot mai mult de la banci."Acum câteva luni, când…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat ferm, miercuri, atacul terorist de la New York și a subliniat ca Romania este deplin solidara cu Statele Unite ale Americii. "Doresc sa transmit, în numele României și al poporului român, condamnarea ferma a atacului…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca femeile se confrunta in mediul antreprenorial cu o serie de probleme grave, au acces dificil la resurse de finantare si resimt lipsa unor retele de sustinere profesionala, iar prezenta lor este mult mai redusa in zonele de decizie si management in raport cu barbatii.…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european responsabil pentru Buget și resurse umane, Gunther Oettinger, principalul subiect al discuțiilor fiind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene post-2020. Sursa foto: presidency.ro …