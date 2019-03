Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca premierul Viorica Dancila a reusit sa puna pe "butuci" relatia cu lumea araba, aratand ca Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei s-a simtit jignit de declaratiile acesteia si, de aceea, si-a anulat vizita pe care urma sa o efectueze in Romania. "Initial,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca premierul Viorica Dancila a reusit sa puna pe butuci relatia cu lumea araba, aratand ca Regele Abdullah al II lea al Iordaniei s a simtit jignit de declaratiile acesteia si, de aceea, si a anulat vizita pe care urma sa o efectueze in Romania, informeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat in termeni duri consecintele dezastruoase ale declaratiilor facute de Viorica Dancila privind ambasada Romaniei din Israel. Potrivit presedintelui, Dancila a "pus pe butuci" una din putinele constante din politica externa a Romaniei - relatia de incredere cu lumea…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca premierul Viorica Dancila a dat dovada de diletantism in momentul in care a anunțat in SUA ca se muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Iohannis a spus ca din acest motiv regele Iordaniei și-a anunlat vizita in Romania.”Eu astazi aveam un…

- Anuntul facut de premierul Viorica Dancila cu privire la faptul ca Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim „a starnit entuziasmul salii, dar a aruncat pe Apa Sambetei 50 de ani de politica externa romaneasca in Orientul Mijlociu", a afirmat, luni, fostul presedinte Traian Basescu,…

- Regele Iordaniei, Abdulah II, si-a anulat vizita in Romania, care trebuia sa inceapa luni, dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat duminica, in SUA, ca va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta Arab News.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca, prin declaratiile referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, prim-ministrul Viorica Dancila "demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranta...

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca, prin declarațiile susținute astazi referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, Prim-ministrul Viorica Dancila demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranța in domeniul politicii externe și in ceea ce privește luarea unor decizii…