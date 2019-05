Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a amenintat duminica Iranul cu distrugerea in cazul in care acest stat ataca interesele americane, intr-o postare pe Twitter care starneste ingrijorare despre un potential conflict intre cele doua state, intr-o perioada in care tensiunile din relatia bilaterala au escaladat,…

- Printre statele semnatare se numara SUA, Coreea de Sud, precum si state din Asia, America de Sud, Africa si Europa. Rusia si China, state care sustin Phenianul, nu au semnat documentul redactat de Franta, propus in urma cu mai bine de o saptamana.Potrivit unei surse diplomatice, aproximativ…

- Ministerul de Externe rus a respins vineri concluziile raportului mult asteptat al procurorului special al SUA Robert Mueller si considera ca acesta nu a reusit sa prezinte nicio dovada privind un amestec al Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, relateaza agentiile de presa ruse citate de Reuters.…

- Procurorii de la Parchetul General susțin, intr-un raspuns la o solicitare STIRIPESURSE.RO, ca ancheteaza prabușirea avionului Tarom din 28 decembrie 1989, precum și distrugerea unor cladiri de patrimoniu, cele doua anchete fiind disjunse din dosarul Revoluției, trimis recent in judecata."Cu…

- Saptamâna trecuta, Mihai Goțiu a solicitat informații de la Ministerul Mediului. ”Arareori am întâlnit atâtea abuzuri și ilegalitați în lanț precum cele din cazul proiectului din situl Natura 2000 ROSCI0233 Someșul Rece. Pe de o parte, sunt încalcari…

- Presedintele Donald Trump a salutat duminica concluziile mult-asteptatului raport al procurorului special Robert Mueller, care a constatat ca echipa sa de campanie nu a colaborat cu Rusia, transmite...

- București: statele UE vor da o replica pe masura administrației americane ● Taxele auto americane i-ar putea costa pe producatorii germani șapte miliarde de dolari anual ● Replica europeana este deocamdata în proiect și poate lovi mari companii americane.București: statele UE vor da o…

- Un condamnat pentru furt și talharie, care iși ispașește pedeapsa in Penitenciarul Aiud, a recuzat toți judecatorii femei din cadrul Tribunalului Alba. Lingurar Ghemant a solicitat instanțelor de judecata contopirea a doua pedepse anterioare. Inițial, procesul s-a desfașurat pe fond la Judecatoria Aiud,…