Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Olt, Marius Oprescu, presedinte executiv al PSD Olt, a anuntat duminica seara, ca in urma datelor primite de la reprezentantii social-democratilor in sectiile de votare, referendumul local pentru schimbarea denumirii judetului in Olt-Romanati nu a intrunit prezenta…

- Presedintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a declarat sambata, referitor la referendumul local pentru schimbarea denumirii judetului, ca atribuirea denumirii Olt-Romanati "nu ne poate face decat mai puternici", scrie Agerpres. "Cred ca in an centenar este foarte important pentru noi,…

- La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare referendum au fost tiparite cate 406.731 de buletine de vot si 363.130 autocolante. Aceste materiale au fi predate vineri reprezentantilor sectiilor de votare. In judetul Olt au fost constituite 379 de sectii de votare. La referendumul…

- Un referendum local asupra atribuirii denumirii Olt-Romanati judetului Olt se desfasoara in zilele de 6 si 7 octombrie, in acelasi timp si in aceleasi sectii de votare cu referendumul national pentru revizuirea Constitutiei. La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare…

- La fel ca la referendumul national este nevoie de prezenta de 30- dintre cetatenii cu drept de vot din judetul Olt, dintre care 51- vor trebui sa voteze pentru", a spus Marius Oprescu, presedinte al CJ Olt. Potrivit hotararii Consiliului Judetean (CJ) Olt, cetatenii din judetul Olt vor fi chemati sa…

- Referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt in Olt-Romanați se va desfașura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 și 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Județean Olt.Marius Oprescu, președinte al Consiliului Județean…

- Consilierii judeteni din Olt au decis, miercuri dupa-amiaza, ca referendumul pentru schimbarea denumirii judetului in Olt-Romanati sa aiba loc in zilele de 6 si 7 octombrie, intocmai ca si cel national...

- Consiliul Judetean (CJ) Olt va organiza pe 7 octombrie referendum pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului, in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie, conform unei hotarari adoptata luni, intr-o sedinta extraordinara. La referendumul local…