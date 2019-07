Stiri pe aceeasi tema

- Un prim caz de febra hemoragica Ebola a fost inregistrat duminica la Goma, in Republica Democrata Congo, a anuntat Ministerul Sanatii, care a solicitat populatiei "sa ramana calma". Ministerul Sanatații a confirmat ca un barbat a fost testat pozitiv pentru acest virus intr-un centru din Goma, dupa ce…

- Autoritatile germane au cerut arestarea unui barbat din Hunedoara, acuzat ca a talharit un localnic din orasul german Biberach, pe care l-a pandit in timp ce scotea bani cu cardul bancar. Teodor Dumitru are la activ o lunga serie de talharii.

- Sefii de stat si de guvern din Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), reuniti sambata in capitala Nigeriei, Abuja, au adoptat oficial numele "Eco" pentru proiectul de moneda unica in Africa de Vest unde doresc introducerea acesteia cu incepere din 2020, relateaza AFP."Eco…

- ARAD. A fost „zarva” mare la inceputul acestui an pe rețelele de socializare in ceea ce privește furturile care au avut loc in Arad. Nu trecea zi fara sa fie postat un videoclip ori fotografii in care erau surprinse persoane in timp ce furau, fie ca erau in magazine din Arad, fie ca furau din autoturisme…

- Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a vorbit cu ocazia deschiderii celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a OMS, organism decizional suprem al acestei agentii specializate a ONU."M-am intalnit cu presedintele RDCongo si cu oficiali ai opozitiei si am discutat toate masurile care trebuie…

- Peste 111.000 de persoane au fost vaccinate pana in prezent. Acestea sunt persoane care au intrat in contact cu un pacient sau cu apropiati ai acestuia. Vaccinurile nu au fost insa suficiente pentru stoparea dezvoltarii virusului Ebola in anumite regiuni ale tarii, deja afectate din cauza lipsei…

- Politia din Cipru este acuzata ca nu a investigat in mod corespunzator disparitiile in momentul in care au fost semnalate. Din acest motiv, presedintele Nicos Anastasiades a luat saptamana trecuta decizia de a-l demite pe Zacharias Chrysostomou din functia de ...

- Inceputul secolului XX a adus o serie de schimbari in structura societatii, marcand o perioada in care statutul femeii s-a modificat tot mai mult, in special in Statele Unite ale Americii si in vestul Europei.