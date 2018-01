Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Potrivit surselor citate, Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, anuntandu-l pe acesta ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-a fi spus…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca accepta demisia ministrului Carmen Dan. ”Seful Politiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel domn nu doreste si refuza, nu puteam sa demit pe cineva si sa las Politia necondusa. Supararea mea fata de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți seara, la Antena 3, ca, ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va da demisia”. ”Eu o voi accepta”, a spus șeful Executivului, care a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mințit atunci cand i-a spus ca cel propus pentru a prelua funcția de șef al Poliției Romane…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca a fost "mintit" de ministrul Carmen Dan care l-a informat ca cel pe care l-a propus pentru postul de sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, accepta functia, dar, cand l-a sunat personal, acesta a refuzat categoric. "Un ministru care…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri seara, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan. Seful Executivului a declarat, in direct la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul Dan pentru ca aceasta il minte.

- Premierul Mihai Tudose a participat in aceasta seara la o emisiune la Antena 3 unde a declarat ca daca ministrul Carmen Dan isi va da demisia din functie o va accepta. Principalele declaratii ale premierului Mihai Tudose: Piata a fost inundata de informatii, o parte dintre ele au fost reale. Eu ma bazez…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul Carmen Dan, pentru ca aceasta l-a mințit in legatura cu dorința celui propus pentru șefia Poliției Romane de a prelua funcția. Tudose a confirmat informația publicata in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca,"daca va fi lasata", Carmen Dan îsi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. "Domnia sa si-a exprimat luni, începând de luni ca e dispusa sa-si dea demisia. (...) În momentul asta, eu cred ca i-o…

- Premierul Mihai Tudose este la un pas sa reușeasca „mazilirea” ministrului de Interne, Carmen Dan. Dupa ce a refuzat sa dea curs solicitarii ministrului de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Tudose a luat o alta masura radicala.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza: Mancarea bogata in…

- Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, potrivit surselor citate, si l-a anuntat ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-ar fi…

- Catalin Ionita, cel anuntat de Carmen Dan ca fiind inlocuitorul lui Bogdan Despescu la conducerea Politiei Romane, ar fi avut o discutie telefonica in cursul zilei de miercuri cu Mihai Tudose, in care i-a spus ca nu va accepta functia propusa, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Situația este tot mai tensionata in Guvern, dupa refuzul premierului Tudose de a da curs solicitarii ministrului de Interne, Carmen Dan, cu privire la demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.Sursei politice au relatat, pentru STIRIPESURSE.RO, o discuție pe care premierul Tudose…

- In acest sens pe pagina Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil, șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu și pe premierul Mihai Tudose. Ei au fost descriși, dupa cum urmeaza: "Pedofilul, protectorul…

- Premierul Mihai Tudose a avut o discutie cu ministrul de Interne, Carmen Dan, dupa sedinta de Guvern de miercuri in care a anuntat nu il va demite pe seful Politiei Romane, asa cum i-a ministrul, ci i-a solicitat acestuia un plan de masuri.

- „Incep prin a face un anunț mult așteptat, raspunzand la cele 420 de intrebari pe diverse canale despre situația din Poliția Romana. Am avut o discuție cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul care ințeleg ca a fost gata in aceasta dimineața. Am ințeles de pe surse ca noua propune ( Catalin…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Premierul a spus ca Bogdan Despescu i-a prezentat raportul de activitate, care a fost gata in aceasta dimineata. "Am inteles din surse ca noua propunere (Catalin Ionita, propus de Carmen Dan interimar la conducerea Politiei Romane - n.r.) si-a declinat intentia de a ocupa aceasta functie. L-am rugat…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan și nu l-a demis pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In schimb, acesta are la dispoziție o saptamana pentru a prezenta un raport despre cum s-a gestionat situația polițistului acuzat de pedofilie.”Am avut…

- ”Din punct de vedere politic, Mihai Tudose este prietenul pedofililor. Asta se intampla! Nu exista o alta explicație decat policianismul domnului Tudose in legatura cu aceasta decizie” a spus Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”Mihai Tudose de la Baneasa” Analistul politic a adaugat: ”Cata…

- Premierul Mihai Tudose a respins propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Seful Executivului a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a dat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, termen de o saptamana pentru a-i prezenta un…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Premierul a avut o discutie in cursul diminetii, la Guvern, cu Despescu.

- Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, Catalin Ionița ar refuza aceasta propunere. Aceasta decizie nu ar fi cunoscuta in MAI, potrivit Antena 3. El s-ar fi plans soției, fiind auzit de colegi, ca ar fi amenințat cu ”retragerea avizului de poliție judiciara”. Bogdan Despescu…

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Premierul Mihai Tudose a avut, in aceasta dimineața, o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cererea de revocare din funcție. Totodata, Carmen Dan l-a propus ca interimar pentru o perioada de șase luni la șefia Poliției Romane…

- Premierul Mihai Tudose și șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, au ajuns aproximativ in același timp la Guvern, la o diferența de doar doua minute. Carmen Dan, ministrul de Interne, il vrea demis pe Bogdan Despescu, dupa acțiunea de identificare, depistare și prindere a polițiștului pedofil…

- Premierul Mihai Tudose amana demiterea sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa ce, initial, ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut schimbarea din functie a acestuia. 0 0 0 0 0 0

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma sa…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Numultumita de modul in care a fost gestionat cazul politistului pedofil, ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus destituirea sefului Politiei Romane, chestorul principal Bogdan Despescu, si inlocuirea acestuia cu chestorul principal Catalin Ionita.

- Sociologul Marius Pieleanu lanseaza un atac neașteptat la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan. Pieleanu arata ca declarația de presa prin care ministrul de Interne a cerut demiteri in sistem a fost mai degraba a unui om ”care se vaita la televizor” și nu a unui șef care ordona și dispune subalternilor.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Mihai Tudose a fost primul lider PSD care a parasit sediul partidului, dup ședința CEX! Tudose a plecat suparat, propunerile sale de restructurare a Executivului, prin micșorarea numarului de ministere, nu a avut caștig de cauza. Insa, premierul anunța ca va lupta pana la capat.”Nu renunț…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca nu a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, despre dispozitivul gasit de aceasta in locuinta sa, seful Guvernului precizand ca in acest caz este o ancheta in curs. Intrebat daca a avut vreo discutie cu Carmen Dan dupa afirmatiile acesteia…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a anuntat ca a gasit in locuinta sa dispozitive de ascultare, informeaza Antena3.ro Aceasta a anuntat ca a chemat Politia si urmeaza sa fie deschis un dosar penal. "L am gasit intr o priza de telefon. E deja ridicat de Politie. Era in living. Ar fi fost aproape imposibil…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…