- Sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei aduc prejudicii intreprinderilor italiene, a declarat marti premierul italian Giuseppe Conte, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Liderii UE au impus sanctiuni in 2014 pentru a penaliza Moscova pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si sustinerea…

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.Tensiunile dintre…

- Orice noi sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei in cazul Skripal trebuie adoptate de guvernele statelor membre, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Desi UE isi reinnoieste sanctiunile asupra Rusiei in legatura cu sprijinul Kremlinului pentru rebelii…

- Manevrele 'Vostok-2018', preconizate sa aiba loc in centrul si estul Rusiei intre 11 si 15 septembrie - de o anvergura fara precedent dupa 1981 -, nu sunt indreptate impotriva NATO, a declarat joi ministrul apararii adjunct rus, general-colonelul Aleksandr Fomin, intr-o intalnire cu atasati…

- Guvernul ucrainean a depus o noua plangere contra Rusiei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in contextul relatiilor tensionate dintre cele doua tari dupa anexarea Crimeei de catre Moscova in 2014, a anuntat luni CEDO, relateaza Reuters.

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- Sancțiunile europene impotriva Rusiei, impuse din cauza agresiunii ruse din Ucraina, sunt legate de punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk, a declarat premierul italian Giuseppe Conte la o conferința de presa cu președintele american Donald Trump, sustinuta la Casa Alba, transmite Aska News.…