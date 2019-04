Stiri pe aceeasi tema

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP."Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului LUHAN PETRU-CONSTANTIN, la data faptei membru in Parlamentul European, pentru savarșirea…

- MONICA MACOVEI, europarlamentar independent, membra in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), Comisia pentru control bugetar (CONT), presedinta a Comisiei parlamentare de stabilizare si de asociere UE-Albania Numeroase personalitati si presa occidentala i-au dedicat elogii…

- Constantin Morosan, la data faptelor primar al comunei Valea Moldovei din judetul Suceava, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, alaturi de sora sa, de frauda cu fonduri europene de peste un milion de lei. Potrivit unui comunicat…

- Primarul localitatii Tanasoaia din judetul Vrancea, Romeo Vulpe, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru o frauda cu fonduri europene, se arata intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Potrivit sursei citate, primarul…

- Omul de afaceri Florin Macovei din Brasov si doi angajati din Ministerul Agriculturii au fost condamnati vineri de Tribunalul Bucuresti la inchisoare intr-un dosar de coruptie si fraude cu fonduri europene, prejudiciul fiind de aproape 3 milioane de euro, informeaza Agerpres....