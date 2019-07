Portugalia suspendă vizele pentru iranieni Portugalia a suspendat acordarea de vize cetatenilor iranieni pentru chestiuni de securitate, a afirmat marti seful diplomatiei de la Lisabona, Augusto Santos Silva, fara mai multe precizari, relateaza AFP. "Am suspendat vizele din motive de securitate", a declarat ministrul de externe in fata unei comisii parlamentare, potrivit afirmatiilor sale preluate de agentia de presa Lusa. "Portugalia nu glumeste cu intrarile pe teritoriul national", a subliniat el. "Voi oferi explicatii, dar nu in public, din motive de securitate", a precizat Augusto Santos Silva. Aceasta decizie intervine intr-un context… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

