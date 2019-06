Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, fostul presedinte al PSD Victor Ponta, le transmite social-democratilor ca acum este cazul sa se apucati sa guverneze bine chiar de maine, pentru ca altfel e jale si pentru ei si pentru noi toti.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, sambata, dupa Congresul PSD, ca este cazul, de acum, ca social-democratii sa se apuce se guverneze bine pentru ca nu mai pot da vina pe nimeni. "V-ati ales - foarte bine; gata cu "Epoca si Echipa Dragnea" - foarte bine; votul a fost democratic - foarte…

- ”Imaginați-va ca ieri, Tudose si Basescu au fost mai relevanți si mai corecți fața de romani decat a fost ''salvatorul Romaniei'', Ghinea! Cum, ma, sa fie Tudose mai relevant decat salvamarii astia care nu intra-n apa sa salvaze țara ca-i apa rece si ei asteapta sa se mai incalzeasca?”, a scris Ciprian…

- Demisie de rasunet in Pro Romania. Femeia adusa de Victor Ponta cu surle și trambițe in partid dupa ce il daduse in judecata pe vremea cand a fost premier a plecat. Ionela Dancu, mama de tripleți și consilier local independent in Aiud a avut viața scurta in Pro Romania. Liderul Pro Romania, Victor Ponta,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reacție exploziva dupa inființarea grupului Pro Europa la Camera Deputaților. Ponta acuza dezinformare și susține ca nu are nicio alianța cu PSD."Update - vad o campanie de dezinformare legata de votul de azi - simt nevoia sa precizez fff clar cum stau lucrurile…

- Sebastian Ghita a confirmat discutia cu Laura Codruta Kovesi despre care a dat Victor Ponta declaratie in calitate de martor la SIIJ. Il stim toti pe Victor Ponta. Noi eram tineri acum 10 ani si am trait niste vremuri in care Laura Codruta Kovesi se credea sabia justitiei, Coldea se credea mai mult…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, face un arc in timp și folosește un slogan celebru al anilor 90 ”Aici sunt banii dumneavoastra!” pentru a explica cum PSD și PNL au primit sume uriașe de la bugetul de stat pentru a-și face campanie electorala.Citește și: Radu Mazare: Am obosit sa lupt. Dupa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca prin atitudinea aratata in cadrul mitingului de la Iași, Liviu Dragnea a mai batut un cui in sicriul politic al PSD. ”De ziua Europei - romanii au sarbatorit! Pentru ca suntem romani europeni! Prin dementa, megalomanie, aroganta si agresivitatea comportamentului…