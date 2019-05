Statele Unite incearca sa verifice relatarea conform careia un important oficial nord-coreean implicat in negocierile Phenianului cu Washingtonul privind neproliferarea nucleara a fost executat, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Reuters.



"Am vazut informatia la care va referiti", i-a raspuns Pompeo unui jurnalist intr-o conferinta de presa la Berlin. "Facem tot ce putem sa o verificam. Nu am altceva de adaugat astazi", a mai aratat el.



Vineri dimineata, un ziar sud-coreean a relatat ca trimisul nord-coreean la discutiile privind dezarmarea…