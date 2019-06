Stiri pe aceeasi tema

- In semn de respect si solidaritate, astazi, la ora 12:00, politistii din intreaga țara vor ține un moment de reculegere in memoria colegului lor, Cristian Amariei, care a cazut la datorie, impușcat de suspectul pe care il urmarea, intr-o localitate de langa Timișoara. Timp de un minut, toate autospecialele…