Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi luminat de un spectaculos fenomen astronomic in aceasta luna. Intre 21 si 22 octombrie pot fi urmarite Orionidele. Ploaia de meteori este produsa de fragmente din coada cometei Halley.

- Un eveniment astronomic va avea loc chiar in zilele in care unele popoare serbeaza Halloweenu-ul. Un arteroid cu aspect de craniu va trece in apropierea Pamantului la o distanța de 500.000 de kilometri.

- Rockerii de la Compact B, binecuvantați de preot inainte de concert. Dupa 42 de ani de chitare, plete și blugi, premii și aprecieri venite din partea fanilor, veteranii rock de la Compact B au primit, in sfarșit, binecuvantarea prelaților pentru… rostul lor in muzica romaneasca. La modul cel mai serios,…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018 va avea cu maximul centrat in Oceanul Indian, potrivit datelor furnizate de NASA. ECLIPSA DE LUNA LIVE VIDEO STREAMING ONLINE: Faza totala, cu o durata de o ora si 42 de minute, cea mai lunga din acest secol, va incepe la ora 19:30 GMT, iar…

- Eclipsa va incepe la ora 20.14, cand Luna se va afla sub orizont. Intrarea in umbra va incepe la ora 21.24, „la care veti putea vedea cum marginea stanga a Lunii va deveni mai putin stralucitoare decat restul discului", explica cercetatorii de la Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu". Luna…

- ECLIPSA TOTALA DE LUNA. Specialistii precizeaza ca "Luna va rasari la apusul Soarelui, dar in partea opusa de cer, punctul cardinal est-sud-est. In momentul rasaritului, Luna se va afla in penumbra planetei noastre, insa mai mult ca sigur, nu se va putea vedea ceva schimbat pe discul selenar. Intrarea…

- Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul instituției bucureștene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra și traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018 va fi cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21. Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din România, în afara de primele minute, când Luna înca nu a rasarit, se arata pe site-ul…