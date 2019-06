Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Grecia, din cauza virusului West Nile! Turistii sunt avertizati sa se protejeze de tantari, dupa ce peste 300 de oameni au fost infectati anul trecut si alti 50 au murit. „Au fost...

- Primarii celor șase localitați din Valea Jiului sunt așteptați la Bruxelles. Comisia Europeana pune la dispoziția Romaniei fonduri in cadrul platformei regiunilor miniere aflate in tranziție. Trei proiecte au fost prezentate in fața oficialilor europeni. „Vom asista la prezentari despre tranziții…

- Oficiali din domeniul sanatații avertizeaza ca a doua cea mai mortala epidemie de Ebola din istorie ar putea scapa de sub control în cazul în care atacurile lansate de guparile armate din Republica Democrata Congo asupra echipelor și infrastructurii medicale nu vor înceta, informeaza…

- Autoritatile din Coreea de Nord au anuntat ca tara este afectata de cea mai severa seceta din ultimele patru decenii, in contextul in care un raport al mai multor agentii ONU a indicat ca aproximativ 10 milioane de nord-coreeni se confrunta cu „lipsuri alimentare grave”, informeaza postul ABC Ne. Agentia…

- In Romania se raspandește un nou virus hepatic. Este vorba despre hepatita E, care apare din cauza igienei precare si a carnii de porc neprocesate termic. De la inceputul anului, patru persoane s-au imbolnavit cu hepatita E. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, boala poate fi tratata cu succes…

